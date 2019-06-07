Экклстоун: Феттель не поменяет команду, но вскоре он завершит карьеру

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал слухи о том, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель в конце сезона завершит карьеру. Хотя сам немец уже опроверг эту информацию, функционер признался, что ожидает от Феттеля скорого ухода из спорта.

«Феттель не поменяет команду. Но определённо он скоро завершит карьеру. Пройдёт не так много времени, прежде чем это случится. У Себастьяна есть счастливая семейная жизнь, и он не захочет разрушать этот баланс», — приводит слова Экклстоуна AS.

После Гран-при Монако в СМИ начала появляться информация, что Феттель намерен завершить карьеру в конце 2019 года. Себастьян дважды опроверг эти слухи и отметил, что по-прежнему собирается завоевать титул в составе нынешней команды.