Албон рассказал, в чём он уступает Квяту

Пилот «Торо Россо» Александер Албон считает, что меньший опыт по сравнению с напарником по команде ставит его в худшее положение перед Даниилом Квятом.

«Думаю, что мы оба привыкаем к болиду. В основном вопрос касается того, что я хочу получить от машины. Я всё ещё многому учусь. Некоторые трассы я знаю лучше, некоторые хуже. Квят нашёл способ сделать так, чтобы машина ему подходила, то же пытаюсь сделать и я. Но дело и в опыте. В целом я доволен машиной и у меня нет фундаментальных проблем. Но суть в поиске оптимальных способов работы с болидом. К примеру, переезд из Барселоны в Монако означал, что нам нужно многое поменять, потому как настройки очень отличаются, и в таких случаях важен опыт.

После каждого уик-энда я думаю о том, что было бы, если бы я знал ту или иную информацию раньше. Так что на адаптацию уходит немного больше времени. Немало зависит и от трассы. К примеру, в Китае трасса прощает ошибки, и там пределы работы можно найти уже на старте уик-энда», — приводит слова Албона Motorsport-Total.