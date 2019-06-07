Лимит бюджета в Формуле-1 с 2021 года составит $ 175 млн

Руководство ФИА разослало командам проект нового регламента чемпионата. Одной из основных идей нового свода правил является ограничение бюджета, что обсуждалось достаточно давно. В результате в ФИА предложили лимит в размере $ 175 млн, сообщает Auto Motor und Sport. Новое предложение о бюджете будет действовать в период с 2021 по 2025 год.



Эта сумма не включает в себя расходы на зарплаты пилотам и на силовые установки, а также расходы, связанные с переездами, и на маркетинговые проекты. Малые команды сетуют на то, что с учётом всего этого затраты вновь могут вернуться к привычным по нынешним временам $ 250 млн. Боссы Формулы-1 и руководство ФИА стремились сократить расходы до $ 130 млн, но топ-команды сумели пресечь эту инициативу. Добавим, что уже на третий год существования лимита бюджет будет увеличен с учётом инфляции.