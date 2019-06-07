Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Канады, Квят — 15-й

В Монреале завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Канады Формулы-1. Лучшее время в ходе сессии показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат — у его напарника по команде Себастьяна Феттеля, тройку лучших замкнул Валттери Боттас на «Мерседесе».
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят сумел показать лишь пятнадцатое время и во второй раз за день уступил напарнику по команде Александеру Албону, показавшему на этот раз четырнадцатый результат.
Гран-при Канады. Формула-1. Вторая свободная практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.12,177
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,074
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,134
4. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,376
5. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,758
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,761
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,826
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,839
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +0,991
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,994
11. Ландо Норрис («Макларен») — +1,072
12. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,168
13. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,211
14. Александер Албон («Торо Россо») — +1,259
15. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,344
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,365
17. Ромен Грожан («Феррари») — +1,421
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,693
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,859
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,110
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