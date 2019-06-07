Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Канады, Квят — 15-й

В Монреале завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Канады Формулы-1. Лучшее время в ходе сессии показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат — у его напарника по команде Себастьяна Феттеля, тройку лучших замкнул Валттери Боттас на «Мерседесе».



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят сумел показать лишь пятнадцатое время и во второй раз за день уступил напарнику по команде Александеру Албону, показавшему на этот раз четырнадцатый результат.



Гран-при Канады. Формула-1. Вторая свободная практика



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.12,177

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,074

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,134

4. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,376

5. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,758

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,761

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,826

8. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,839

9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +0,991

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,994

11. Ландо Норрис («Макларен») — +1,072

12. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,168

13. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,211

14. Александер Албон («Торо Россо») — +1,259

15. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,344

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,365

17. Ромен Грожан («Феррари») — +1,421

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,693

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,859

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,110