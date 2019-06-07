Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Канады, Квят — 15-й

Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Канады, Квят — 15-й
Авто / Формула-1 0

В Монреале завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Канады Формулы-1. Лучшее время в ходе сессии показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат — у его напарника по команде Себастьяна Феттеля, тройку лучших замкнул Валттери Боттас на «Мерседесе».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят сумел показать лишь пятнадцатое время и во второй раз за день уступил напарнику по команде Александеру Албону, показавшему на этот раз четырнадцатый результат.

Гран-при Канады. Формула-1. Вторая свободная практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.12,177
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,074
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,134
4. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,376
5. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,758
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,761
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,826
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,839
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +0,991
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,994
11. Ландо Норрис («Макларен») — +1,072
12. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,168
13. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,211
14. Александер Албон («Торо Россо») — +1,259
15. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,344
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,365
17. Ромен Грожан («Феррари») — +1,421
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,693
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,859
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,110

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент