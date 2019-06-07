Видео аварии Хэмилтона на второй тренировке Гран-при Канады
Сегодня, 7 июня, в Монреале прошли свободные тренировки Гран-при Канады Формулы-1. В ходе второй сессии неприятный эпизод случился с лидером общего зачёта и действующим чемпионом мира, пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.
Британец допустил ошибку, задев стену в девятом повороте, в результате чего было пробито правое заднее колесо. Кроме того, не исключено, что болид Льюиса получил и более серьёзные повреждения. По крайней мере на трассе после этого инцидента он больше не появлялся. В ходе второй сессии Льюис сумел проехать всего семь кругов. Напомним, в ходе первой свободной тренировки Гран-при Канады Хэмилтон показал лучшее время.
Видео эпизода аварии Льюиса Хэмилтона можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».
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