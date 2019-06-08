Квят: нужно проанализировать, где мы проигрываем конкурентам

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Канады, где он показал 18-й и 15-й результаты.
«Это была интересная пара сессий. На этой трассе всегда приходится много всего изучать вечером по пятницам, так что мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы использовать то, что мы изучили в первой и второй практиках, чтобы постараться сделать ещё один шаг вперёд, которого нам сегодня не хватало. Нам нужно проанализировать, где мы проигрываем нашим конкурентам. Речь о маленьких вещах, которые могут обеспечивать большую разницу. Если мы сможем хорошо поработать, то должны быть в порядке. Эта трасса может не подходить нам так, как предыдущие, но мы можем хорошо отработать оставшуюся часть уик-энда», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».
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