Албон: сложный день для нас, нужно найти определённые решения

Таиландский гонщик «Торо Россо» Александер Албон признал, что его команда не может быть довольна тем, как прошли пятничные тренировки Гран-при Канады.



«Это был сложный день для нас. Нам нужно попробовать выполнить свою „домашнюю работу“, чтобы найти определённые решения на субботу. Я думаю, баланс был не слишком плохим, нам просто немного не хватало темпа, так что нам нужно понять из-за чего. У нас прежде случались сложные дни, так что я уверен, что мы можем проанализировать сегодняшние данные и выяснить, в чём нам нужно прибавить к субботе», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».