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Албон: сложный день для нас, нужно найти определённые решения

Албон: сложный день для нас, нужно найти определённые решения
Авто / Формула-1 0

Таиландский гонщик «Торо Россо» Александер Албон признал, что его команда не может быть довольна тем, как прошли пятничные тренировки Гран-при Канады.

«Это был сложный день для нас. Нам нужно попробовать выполнить свою „домашнюю работу“, чтобы найти определённые решения на субботу. Я думаю, баланс был не слишком плохим, нам просто немного не хватало темпа, так что нам нужно понять из-за чего. У нас прежде случались сложные дни, так что я уверен, что мы можем проанализировать сегодняшние данные и выяснить, в чём нам нужно прибавить к субботе», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».

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