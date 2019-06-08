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Сайнс — о четвёртом месте: вероятно, завтра мы вернёмся в реальность

Сайнс — о четвёртом месте: вероятно, завтра мы вернёмся в реальность
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал четвёртый результат во второй тренировке Гран-при Канады.

«Очевидно, что я вполне доволен сегодняшним днём. Думаю, это была одна из лучших пятниц сезона. Но я вообще не верю, что мы действительно четвёртые по скорости. Думаю, определённо, мы позади трёх топ-команд. Полагаю, мне было комфортно в машине, но, вероятно, завтра мы вернёмся в реальность.

У нас на машине сегодня были некоторые экспериментальные детали. Было много разных вещей, мы меняли передние антикрылья, меняли всё, чтобы попробовать найти оптимальный баланс. Нужно многое проанализировать, чтобы понять, что работало хорошо, а что — нет. Я доволен, что команда экспериментирует, пробует разные вещи. Итоговые протоколы выглядят хорошо. Вероятно, когда мы начнём всё детально анализировать, то всё будет смотреться более штатно. Но, определённо, первое впечатление достойное», — приводит слова Сайнса Crash.

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