Ферстаппен связал свой контакт со стеной с потоком воздуха от машины Гасли

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как для него сложились пятничные тренировки Гран-при Канады Формулы-1.



«Первая практика была для меня хорошей, у меня были хорошие ощущения в машине. Возможно, со стороны выглядело, что вторая практика была непростой, но ощущения от машины вновь были хорошими. Я не смог завершить свой быстрый круг во второй практике, не повезло. Когда я подъехал к последней шикане, то попал в поток воздуха от машины Пьера — из-за недостаточной поворачиваемости я задел стену. Досадно, плюс мы потеряли некоторое время. Но когда мы работали на трассе, то темп был весьма достойным. Конечно, мы хотим показывать большее, а я думаю, что скользкая трасса тоже не играла нам на руку. Однако длинные серии кругов выглядели конкурентоспособными, я этим доволен, пусть даже из-за прерванной работы нам ещё нужно чуть уточнить настройки к субботе.



Здесь очень пыльно, мне пришлось использовать четыре или пять плёнок для шлема, хотя обычно я не отрываю даже первую. Так что это было чересчур, особенно за пределами гоночной траектории. Но, надеюсь, завтра условия станут лучше», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».