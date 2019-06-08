Эддолс: в плане конкурентоспособности «Торо Россо» не там, где ожидал

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Канады Формулы-1.



«Сначала трасса была невероятно пыльной, так что во время первых попыток в первой практике, особенно для дебютировавшего на этой трассе Алекса, нужно было просто „собирать“ круги и вырабатывать стабильность. Уровень сцепления был низким для всех, но, похоже, у нас было больше проблем, чем у других. Поэтому мы внесли некоторые изменения по ходу первой сессии, чтобы справиться с этим. Мы не планировали тестировать что-то серьёзное в первой тренировке, потому что в Монреале подобные исследования невероятно трудны из-за стремительной эволюции трассы. Так что мы тратили большую часть времени на уточнение сцепления и баланса машины. Однако к концу практики ни один из гонщиков не был особенно доволен машиной в плане как баланса, так и общего уровня сцепления.



Мы начали вторую тренировку, внеся некоторые изменения в настройки. Ситуация стала лучше, но в плане конкурентоспособности мы были не там, где ожидали — ещё можно отыграть больше. Пусть машины в этой сессии работали лучше, но у них все равно были проблемы с общим уровнем сцепления.



Также проблемой здесь является перегрев из-за высокой температуры трассы, но, похоже, другие справлялись с этой проблемой лучше, чем это удавалось нам. Мы приехали сюда, ожидая, что большой проблемой окажется гранулирование — так и было на типах шин С4 и С5. У нас немало работы перед субботой — надо изучить, какие изменения нужно внести», — приводит слова Эддолса пресс-служба «Торо Россо».