Риккардо: похоже, «Рено» приближается к своим целям, но, конечно, хотим большего

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты свободных практик Гран-при Канады. В обеих сессиях австралийский гонщик показал восьмое время.

«Сегодняшний день прошёл очень хорошо, мы проверили многие вещи. Похоже, что мы приближаемся к своим целям, но, конечно, хотим большего. Мы смотрели на скорость других команд и понимали, что нам нужно немного прибавить.

На двух моих длинных попытках баланс сильно различался, так что мы определимся, какой из них работает лучше, и будем от него отталкиваться. Нам удалось проверить некоторые вещи, это положительный момент. В целом, у нас был хороший день, мы проехали много кругов на классном треке, мне понравилось», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».