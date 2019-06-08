Гасли: мне несколько не хватает темпа. Попробуем всё, что можем

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал ход пятничных тренировок Гран-при Канады, в которых он показал 13-й и 12-й результаты.



«Сегодня мы протестировали много вещей в первой и второй практиках, но в настоящий момент мне несколько не хватает темпа, так что нам нужно сегодня всё проанализировать, чтобы прийти к решениям на субботу. У нас была высокая деградация шин, но., возможно, это сделает воскресную гонку интересной, ведь у других команд тоже были проблемы с шинами — так что мы все в одной лодке.



Я точно не видел, что случилось с Максом. Я готовился к своему быстрому кругу, когда мне сказали, что он приближается. Так что я попробовал атаковать и уйти у него с пути.



Ещё рано говорить, что возможно завтра в квалификации, ведь впереди будет ещё одна тренировка. Нам нужно поработать сегодня вечером. Я не знаю, сможем ли мы побороться с „Мерседесом“ и „Феррари“, но мы попробуем всё, что можем», — приводит слова Гасли пресс-служба «Ред Булл».