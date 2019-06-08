Боттас: «Феррари» была очень быстра на прямых, ожидаю очень плотную борьбу

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился эмоциями от свободной практики Гран-при Канады. В первой сессии Боттас показал второй результат, а во второй — третий.

«Я действительно получил сегодня удовольствие. Было здорово и весело. Трек всегда очень пыльный в начале. Но затем становится лучше, поэтому нужно найти сцепление, идти шаг за шагом. Это мне нравится в данной трассе, она бывает разной каждый раз, когда выходишь на трек. Всегда нужно снова исследовать его.

Машина произвела хорошее впечатление, но нам ещё нужно поработать над балансом. Болидом было тяжело управлять после того, как мы внесли изменения перед второй сессией. Но зато показалось, что он стал чуть быстрее. Нужно проанализовать, можно ли было что-то улучшить перед второй практикой, понять, что нужно сделать перед квалификацией. Здорово, что появился новый более мощный двигатель. Пока речь не идёт об огромной разнице, но она чувствуется. Это приятное чувство.



Машина сильно смотрелась как на длинных, так и на коротких сериях кругов. Но «Феррари» была очень быстра на прямых, поэтому я ожидаю очень плотную борьбу завтра. Мне нравится эта трасса, я уверен в себе и жду квалификацию», — цитирует Боттаса пресс-служба «Мерседеса».