Феттель считает, что «Феррари» все равно отстаёт от «Мерседеса»

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Канады. Немец показал второй результат во второй сессии, уступив только Шарлю Леклеру.



«Мы не были быстрейшими. Я знаю, что гласят результаты, и если посмотреть на время на одном круге, то в дневной сессии было похоже, что мы впереди, но, я думаю, на самом деле есть довольно существенное отставание от „Мерседеса“. Очевидно, сегодняшняя сессия была не самой понятной, потому что у других людей были проблемы.



Ощущения от машины ещё не такие, как мне хочется, так что нам ещё есть что попробовать. Посмотрим. Тренировки были интересными. Очевидно, поначалу было довольно скользко и грязно, но я думаю, что трасса будет становиться лучше весь уик-энд, так что ключевой момент — учитывать это.



В плане шин день не был отличным, потому что они не держались очень долго, но посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Думаю, в целом всё было не так плохо, но нам точно нужно прибавить, если мы хотим оказаться в хорошем положении перед воскресной гонкой», — приводит слова Феттеля Crash.