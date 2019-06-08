Леклер: сложно сказать что-либо о возможных стартовых позициях

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Канады. По итогам второй тренировки Леклер показал лучшее время.



«В целом достаточно позитивный день. Во время первой тренировки на трассе было много строительной пыли, что создало определённые проблемы со сцеплением с дорогой. Однако состояние трассы постепенно улучшалось и днём чувствовал себя на трассе гораздо комфортнее.



Команда отлично поработала между тренировочными сессиями, благодаря чему мы прибавили во второй тренировке. В субботу нужно сохранить эту тенденцию. Пока сложно сказать что-либо о возможных стартовых позициях. Соперники сильны, но мы постараемся максимально усложнить им жизнь», — приводит слова Шарля Леклера пресс-служба команды.