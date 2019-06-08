Стал известен проект распределения призовых в Формуле-1 с сезона-2021

В сезоне 2021 года, помимо изменений технического регламента, ожидается и смена спортивного. Так, командам были отправлены черновые варианты новой схемы распределения призовых денег, сообщает RaceFans. С 2021 года предполагается четыре колонки распределения призовых денег.



В первой колонке будет значиться половина всех призовых, которые будут поровну распределяться между командами, включая и потенциальных новичков, в то время как сейчас команды не получают призовых в первые три сезона выступлений. Вторая колонка подразумевает распределение призовых в зависимости от места по итогам сезона: победитель получит 18% общей суммы, а команда, занявшая 10-е место, — 2%.



Третья колонка призвана заменить текущую выплату бонусов историческим командам: отныне бонусы будут получать три лучшие команды, а размер призовых будет зависеть от того, как часто команда в последние десять лет завершала чемпионат в первой тройке.



Четвёртая колонка — бонусы для команды «Феррари», однако они будут сокращены вдвое (вместо $70 млн, только 35), а деньги, полученные итальянской командой, нельзя будет использовать при доработке болида. Кроме того, право вето «Феррари» сохранит, однако оно будет ограничено в использовании.