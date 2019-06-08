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Стюарды не стали наказывать Стролла и Грожана за инцидент на второй практике

Стюарды не стали наказывать Стролла и Грожана за инцидент на второй практике
Авто / Формула-1 0

Стюарды Гран-при Канады приняли решение не наказывать пилотов Ромена Грожана и Лэнса Стролла за инцидент, произошедший в ходе второй тренировки в Монреале, сообщает в «Твиттере» журналист Адам Купер.

Напомним, во второй сессии свободных заездов Гран-при Канады Лэнс Стролл решил обогнать Ромена Грожана на торможении, но между болидами произошёл контакт и Грожан был вынужден свернуть в боксы. Инцидент был рассмотрен стюардами, однако судьи приняли решение никого не наказывать.

Стоит отметить, что в 2018 году Ромен Грожан стал участником инцидента с пилотом «Форс Индия» на том же самом торможении перед заключительной шиканой круга.

Посмотреть видео инцидентов можно в «твиттере» Формулы-1.

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