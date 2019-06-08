Вольф: мы против режима закрытого парка с пятницы по воскресенье

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подчеркнул, что он против введения режима закрытого парка с пятницы по воскресенье.



«Не в наших интересах вводить режим закрытого парка с пятницы по воскресенье. Нет ни одной автоспортивной серии, в которой было бы запрещено прикасаться к машинам с пятницы по воскресенье, не думаю, что стоит начинать это дело с Формулы-1, вершины автоспорта.



Введя это правило, мы откроем ящик Пандоры, наполненный штрафами, потому что в тренировках болиды будут попадать в аварии, их нужно будет чинить. Если таким образом мы попытаемся достичь элемента неожиданности в результатах, то на самом деле всё будет наоборот. Команды станут ещё больше работать на симуляторах, работая над надёжностью, поскольку они будут понимать, что в течение трёх дней работать с болидом запрещено», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport Week.