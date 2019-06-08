Вольф: мы против режима закрытого парка с пятницы по воскресенье

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подчеркнул, что он против введения режима закрытого парка с пятницы по воскресенье.
«Не в наших интересах вводить режим закрытого парка с пятницы по воскресенье. Нет ни одной автоспортивной серии, в которой было бы запрещено прикасаться к машинам с пятницы по воскресенье, не думаю, что стоит начинать это дело с Формулы-1, вершины автоспорта.
Введя это правило, мы откроем ящик Пандоры, наполненный штрафами, потому что в тренировках болиды будут попадать в аварии, их нужно будет чинить. Если таким образом мы попытаемся достичь элемента неожиданности в результатах, то на самом деле всё будет наоборот. Команды станут ещё больше работать на симуляторах, работая над надёжностью, поскольку они будут понимать, что в течение трёх дней работать с болидом запрещено», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport Week.
- 8 июня 2019
-
11:51
-
11:22
-
10:49
-
10:41
-
09:33
-
09:08
-
01:10
-
01:03
-
00:50
-
00:42
-
00:40
-
00:34
-
00:28
-
00:27
-
00:18
-
00:08
-
00:03
-
00:00
- 7 июня 2019
-
23:38
-
23:27
-
22:34
-
21:39
-
21:12
-
20:05
-
19:33
-
19:23
-
18:34
-
17:48
-
16:48
-
14:55
-
14:16
-
14:15
-
13:20
-
12:25
-
11:45