Тальяни: Стролл не выступал бы в Формуле-1 без денег отца

Бывший гонщик IndyCar Алекс Тальяни считает, что Лэнс Стролл не выступал бы в Формуле-1, если бы не пользовался финансовой поддержкой отца.



«Не хочу умалять его талант, но выскажу своё мнение. Участвовал бы Стролл в гонках Формулы-1 без денег отца? Я так не думаю. Когда вы оглянетесь назад, то поймёте, что деньги многое решили. Он из семьи Строллов, у него есть деньги. Он там, где он есть, и он не собирается говорить, что ему это не нравится», — приводит слова Алекса Тальяни GrandPX.



Напомним, в 2018 году консорциум канадских бизнесменов во главе с миллиардером Лоуренсом Строллом выкупил команду «Форс Индия», которая в нынешнем сезоне выступает под названием «Рейсинг Пойнт». Лэнс Стролл перешёл в «Рейсинг Пойнт» по окончании сезона 2018 года из «Уильямса», который ранее также пользовался финансовой поддержкой отца.