Отец Латифи хочет видеть сына в «Уильямсе» в сезоне-2020

Майкл Латифи, отец лидера чемпионата Формулы-2 Николаса Латифи и совладелец «Макларена», подчеркнул, что хочет видеть сына в следующем году в составе «Уильямса».
«Уильямс» отлично подходит Николасу. Это семейный коллектив, с хорошим послужным списком в вопросе развития молодых гонщиков, включая Жака Вильнёва и Валттери Боттаса. В конце лета станет понятно, получит ли Николас суперлицензию.
Цель заключается в том, чтобы занять место в кокпите Формулы-1, но никто не может дать гарантии. Чем лучше вы выступаете в Формуле-2, тем больше дверей для вас открыто в Формуле-1. Сейчас некоторые пилоты находятся под угрозой увольнения, включая Роберта Кубицу и Антонио Джовинацци.
«Макларен» как вариант начала карьеры Николаса? Это не обсуждается. У команды есть два молодых и талантливых пилота. Моя работа в «Макларене» никогда не была связана с перспективой предоставить место боевого пилота сыну. Молодому гонщику лучше начинать выступать в слабой команде, где меньше требований», — приводит слова Латифи-старшего GrandPX.
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