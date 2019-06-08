Росберг: у «Феррари» нет ни стратегии, ни хорошей машины
Бывший гонщик Формулы-1 Нико Росберг поделился ожиданиями от предстоящей гонки в Канаде и раскритиковал «Феррари». По словам Росберга, итальянской команде не хватает хорошей стратегии и машины.
«Льюис Хэмилтон непобедим в Монреале. Его ахиллесовой пятой был этап в Монако, но он выиграл и его. Валттери по-прежнему представляет опасность для Хэмилтона. В квалификации он часто быстрее Хэмилтона, но в гонке Льюис стабильнее и быстрее, чем Боттас. Думаю, что в Канаде у Боттаса нет шансов против Льюиса. «Феррари»? У них нет ни стратегии, ни хорошей машины. Ничего», — приводит слова Нико Росберга Bild.
По итогам пятничных тренировок Льюис Хэмилтон разбил машину, а ервое место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер.
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