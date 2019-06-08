Грузовик «КАМАЗ-мастера» попал в ДТП в Санкт-Петербурге

В ночь с 7 на 8 июня в Санкт-Петербурге проходил автопробег спортивных машин, в котором принимала участие и команда «КАМАЗ-мастер». Но для многократных победителей ралли «Дакар» мероприятие завершилось неприятным инцидентом. Грузовик попал в ДТП на Суворовской площади.

«Спортивный грузовик „КАМАЗ“ принимал участие в автопробеге спортивных машин в Санкт-Петербурге. ДТП произошло на Суворовской площади в ночь на 8 июня. Колонна спортивных автомобилей, следовавшая в сопровождении машин ГИБДД, выстраивалась для экспозиции.

Женщина на легковом автомобиле, проигнорировав сигналы работника ГИБДД и въехав в оцепленную зону, попыталась объехать колонну справа. В результате произошло столкновение. К счастью, в аварии никто не пострадал", — приводит слова пресс-службы ГИБДД Р-Спорт.

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