Риккардо надеется, что в борьбе с Сайнсом в Канаде ему поможет «бобровый сок»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо считает, что основным соперником его команды в борьбе за лучшие места в середине пелотона на Гран-при Канады будет «Макларен». В ходе общения с прессой австралиец пошутил, что рассчитывает получить преимущество над соперниками за счёт бобрового сока.
«Борьба будет плотной, но у нас есть темп, чтобы побороться за выход в третий сегмент. Потом, думаю, мы сможем полагаться на гоночный темп. Сегодня он не был идеален, но знаю, что мы можем быть лучше.
«Макларен» выглядит сильно. Вместе с Сайнсом именно они являются нашими главными соперниками в середине пелотона. Но они в пределах досягаемости. Как планирую сокращать отставание от Карлоса? Возможно, мне поможет бобровый сок. Можно мне завести бобра в качестве домашнего животного? Я видел здесь одного, но он отвернулся от меня", — приводит слова Риккардо FOX Sports Australia.
Отметим, представители прессы поправили Даниэля, обратив внимание, что он встретил сурка.
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