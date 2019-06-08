«Рейсинг Пойнт» вернёт на машину Стролла старый двигатель

Сегодня, 8 июня, в Монреале состоялась третья свободная практика Гран-при Канады. В ее ходе пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл пробыл на трассе лишь один круг. На машине канадца возникли серьёзные проблемы. Сначала предполагалось, что они касаются системы гидравлики. Но вскоре в «Мерседесе» подтвердили проблему с двигателем.

Немецкий производитель пока не знает, что именно послужило отказу мотора на машине Стролла. Пока же канадец вынужден использовать силовую установку прежней спецификации, сообщает Autosport.

Лэнсу Строллу не грозит штраф за замену двигателя. Напомним, на Гран-при Канады команда «Мерседес» и все клиенты немецкого производителя используют обновлённую силовую установку.