Командам Формулы-1 не нравится слишком жёсткий технический регламент — 2021

Команды Формулы-1 сумели договориться с Международной автомобильной федерацией о совместной доработке технического регламента чемпионата мира на 2021 год, сообщает Auto Motor und Sport. Команды в целом устроили предложенные ФИА и Liberty спортивный и финансовый регламенты, включая лимит бюджетов в размере 175 млн долларов. Однако «конюшни» начали протестовать по поводу слишком жёсткого технического регламента, который предусматривает большое число стандартных деталей и другие существенные ограничения.



По мнению инженеров, при таком регламенте у команд останется слишком мало свободы при разработке машин, которые станут максимально похожи друг на друга.

ФИА приняла жалобы команд и разрешила им обсуждать и дорабатывать технические правила до конца октября 2019 года. Однако не исключено, что многие предложения в итоге не пройдут, если среди самих команд не будет единства.



«Мы позволяли командам участвовать в разработке этой рецепции. Они всегда имели информацию. Почему же они не подняли тревогу раньше?» — удивился жалобам команд спортивный директор Формулы-1 Росс Браун.