Боттас: мы по-прежнему не говорили с командой о новом контракте
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сообщил, что ситуация с его контрактом на следующий сезон по-прежнему остаётся неопределённой. Действующие соглашение финна с немецкой командой истекает в конце 2019 года.
«Мы по-прежнему не говорили с командой или с кем-нибудь ещё о новом контракте. Мы на том же этапе, на каком были на старте сезона. О новом соглашении не говорилось ни слова. Такова нынешняя ситуация», — приводит слова Боттаса GPFans.
Нынешний сезон для Валттери Боттаса — лучший в составе «Мерседеса». После шести этапов чемпионата мира финн занимает второе место в общем зачёте, отставая от лидирующего Льюиса Хэмилтона на 17 очков. В 2019 году на счету финна две победы, три вторых места и одно третье.
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