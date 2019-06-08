Боттас: мы по-прежнему не говорили с командой о новом контракте

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сообщил, что ситуация с его контрактом на следующий сезон по-прежнему остаётся неопределённой. Действующие соглашение финна с немецкой командой истекает в конце 2019 года.

«Мы по-прежнему не говорили с командой или с кем-нибудь ещё о новом контракте. Мы на том же этапе, на каком были на старте сезона. О новом соглашении не говорилось ни слова. Такова нынешняя ситуация», — приводит слова Боттаса GPFans.

Нынешний сезон для Валттери Боттаса — лучший в составе «Мерседеса». После шести этапов чемпионата мира финн занимает второе место в общем зачёте, отставая от лидирующего Льюиса Хэмилтона на 17 очков. В 2019 году на счету финна две победы, три вторых места и одно третье.