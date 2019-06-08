Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят — 12-й

В Монреале завершилась квалификация седьмого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Канады. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, второе место досталось гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, а тройку лучших замкнул ещё один пилот «Феррари» Шарль Леклер.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал двенадцатый результат, а его напарник по команде Александер Албон стал четырнадцатым.



Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация



1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.10,240

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,206

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,680

4. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,831

5. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,839

6. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,861

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,084

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,623

9. Карлос Сайнс («Макларен») — +3,741

10. Кевин Магнуссен («Хаас»)



Не прошли в третий сегмент:



11. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.11,800

12. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.11,921

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.12,136

14. Александер Албон («Торо Россо») — 1.12,193

15. Ромен Грожан («Хаас»)



Не прошли во второй сегмент:



16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.12,197

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.12,230

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.12,266

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.13,617

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.14,393.