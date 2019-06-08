Хэмилтон: «Феррари» убили нас последним сектором

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации Гран-при Канады, по итогам которой он показал второе время. Британец признал, что в этот раз конкуренты из «Феррари» были просто быстрее.

«Я не чувствую разочарования. Мы оставили на трассе всё, что у нас было. Они были быстрее и убили нас последним сектором. У нас было хорошее время, всё было в порядке, на мгновение поул был нашим, но мы знали, что соперники быстры.

Рад, что мне удалось вклиниться между пилотами «Феррари». Здесь у нас отличные фанаты. Надеюсь, мы подарим хорошее шоу», — приводит слова Хэмилтона BBC.



Напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас по итогам квалификации показал лишь шестое время, уступив не только соперникам из «Феррари» и Хэмилтону, но также Даниэлю Риккардо и Пьеру Гасли.