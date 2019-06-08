Феттель: полон адреналина и очень рад за команду
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от победы в квалификации Гран-при Канады, дав понять, что успех был важен для всей команды.
«Льюис был хорош в квалификации. Сейчас я полон адреналина. Это то чувство, когда в машине всё получается, и это здорово. Я получал удовольствие, и я очень рад за команду, так как последние этапы выдались для нас очень трудными. Машина в этот раз была гораздо лучше. К тому же теперь в воскресенье мы не будем использовать „софт“, так как прошли в третий сегмент на „медиуме“», — приводит слова немецкого пилота BBC.
Поул на Гран-при Канады стал для Феттеля первым в сезоне. Второе место в квалификации занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. С третьего места старт примет Шарль Леклер из «Феррари».
- 8 июня 2019
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