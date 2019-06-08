Боттас: мне следует посмотреть в зеркало и понять, что пошло не так

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги неудачной для себя квалификации Гран-при Канады. Финн примет старт в гонке лишь с шестой позиции.
«Не знаю, что произошло. В ходе первой попытки я допустил ошибку и меня развернуло во втором повороте. Я пытался минимизировать потерю времени, и позже я был уверен, что мне удастся улучшить время, но круг оказался провальным.
Мне нужно посмотреть в зеркало и понять, что пошло не так. Конечно, в Канаде можно обгонять. Посмотрим, какова будет разница в стратегиях. Пока что нет никакого смысла опускать руки, и конечно же я не сдамся», — приводит слова финского пилота BBC.
Поул в квалификации Гран-при Канады завоевал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, напарник Боттаса по команде Льюис Хэмилтон примет старт со второй позиции.
- 8 июня 2019
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