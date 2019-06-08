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Райкконен: хотел бы, чтобы у меня было похмелье

Райкконен: хотел бы, чтобы у меня было похмелье
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен в свойственной себе манере дал два экспресс-интервью сразу после квалификации Гран-при Канады Формулы-1, где Райкконен показал лишь 17-й результат и не пробился даже во второй сегмент.

— Кими, недостаток темпа — это наследие (hangover) нескольких предыдущих гонок?
— Я бы хотел, чтобы у меня было похмелье (hangover переводится с английского и как «наследие», и как «похмелье». — Прим. «Чемпионата»).

— Какие у вас ощущения от времён на круге здесь?
— У меня нет никакого представления о временах на круге.

— Как вы думаете, что в машине нужно улучшить?
— Похоже, ей не хватает времени на круге.

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