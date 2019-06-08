Райкконен: хотел бы, чтобы у меня было похмелье

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен в свойственной себе манере дал два экспресс-интервью сразу после квалификации Гран-при Канады Формулы-1, где Райкконен показал лишь 17-й результат и не пробился даже во второй сегмент.



— Кими, недостаток темпа — это наследие (hangover) нескольких предыдущих гонок?

— Я бы хотел, чтобы у меня было похмелье (hangover переводится с английского и как «наследие», и как «похмелье». — Прим. «Чемпионата»).



— Какие у вас ощущения от времён на круге здесь?

— У меня нет никакого представления о временах на круге.



— Как вы думаете, что в машине нужно улучшить?

— Похоже, ей не хватает времени на круге.

«Пятница — это пятница. Суббота — это суббота». Мини-интервью с Райкконеном