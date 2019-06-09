Сайнс оштрафован на три места на старте, Квят начнёт гонку с 11-й позиции

Стюарды Гран-при Канады приняли решение оштрафовать пилота «Макларена» Карлоса Сайнса потерей трёх мест на старте гонки, сообщает пресс-служба ФИА. Такое наказание испанец получил за блокировку пилота «Торо Россо» Александера Албона во втором повороте в ходе квалификации.

Таким образом, Сайнс, показавший в ходе сессии девятый результат, примет старт с двенадцатой позиции. Благодаря этому Даниил Квят начнёт гонку с 11-го места. Также штраф Сайнса повлиял на стартовые позиции пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена.

Голландец будет стартовать с десятого места, а датчанин с девятого. Квалификацию Гран-при Канады выиграл Себастьян Феттель из «Феррари». Это первый поул немца в сезоне.