Сайнс оштрафован на три места на старте, Квят начнёт гонку с 11-й позиции
Стюарды Гран-при Канады приняли решение оштрафовать пилота «Макларена» Карлоса Сайнса потерей трёх мест на старте гонки, сообщает пресс-служба ФИА. Такое наказание испанец получил за блокировку пилота «Торо Россо» Александера Албона во втором повороте в ходе квалификации.
Таким образом, Сайнс, показавший в ходе сессии девятый результат, примет старт с двенадцатой позиции. Благодаря этому Даниил Квят начнёт гонку с 11-го места. Также штраф Сайнса повлиял на стартовые позиции пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена.
Голландец будет стартовать с десятого места, а датчанин с девятого. Квалификацию Гран-при Канады выиграл Себастьян Феттель из «Феррари». Это первый поул немца в сезоне.
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