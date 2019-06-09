Хюлькенберг: круг был неплохим, но, возможно, я не выжал ещё десятую

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Канады. Его напарник Даниэль Риккардо стал четвёртым.
«Я не могу быть слишком недоволен своим кругом. Он был неплохим, но, возможно, я не выжал ещё десятую. Это моя лучшая квалификация сезона, и мы в хорошем положении перед воскресеньем. Даниэль проехал отличный круг, а в целом результат команды сегодня превосходный. Команда очень упорно работала — особенно над силовой установкой, которая сделала большой шаг вперёд по сравнению с прошлым годом. Мы, вполне очевидно, подтвердили сегодня этот прогресс. Наш гоночный темп в последнее время выглядел неплохим, так что, надеюсь, завтра будет возможность побороться за сильный результат», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».
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