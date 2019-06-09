Гасли: третье место в квалификации было достижимо

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Канады. Француз показал пятый результат, но отметил, что третья позиция была вполне достижима.

«Пятое место — достойный результат. Чувствую себя в машине всё лучше и лучше. Это всё ещё нельзя назвать идеальным, но мы движемся в правильном направлении. Я во второй раз показал пятое время в квалификации, так что очевидно, результаты становятся лучше. Но третья позиция также была достижима. На последнем секторе я ехал сам, без слип-стрима я потерял 0,3 секунды по сравнению с результатом второго сегмента на этом же секторе. У нас был потенциал, но в целом можем оставаться довольными и пятым местом.

Что касается старта, я постараюсь обогнать Риккардо, но гонка будет длинной. Всегда хочется обойти соперников на старте. Но с учётом уровня деградации шин, важно будет действовать умно", — приводит слова француза GPToday.



