Гасли: третье место в квалификации было достижимо

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Канады. Француз показал пятый результат, но отметил, что третья позиция была вполне достижима.
«Пятое место — достойный результат. Чувствую себя в машине всё лучше и лучше. Это всё ещё нельзя назвать идеальным, но мы движемся в правильном направлении. Я во второй раз показал пятое время в квалификации, так что очевидно, результаты становятся лучше. Но третья позиция также была достижима. На последнем секторе я ехал сам, без слип-стрима я потерял 0,3 секунды по сравнению с результатом второго сегмента на этом же секторе. У нас был потенциал, но в целом можем оставаться довольными и пятым местом.
Что касается старта, я постараюсь обогнать Риккардо, но гонка будет длинной. Всегда хочется обойти соперников на старте. Но с учётом уровня деградации шин, важно будет действовать умно", — приводит слова француза GPToday.
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