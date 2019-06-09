Сайнс: допустил ошибку на последней попытке в третьем сегменте

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс объяснил девятый результат в квалификации Гран-при Канады и прокомментировал штраф за блокировку Александера Албона, из-за которого испанец потеряет три позиции.
«В целом, мы можем быть довольны тем, что обе машины пробились в третий сегмент — это было одной из целей на уик-энд. Однако я допустил ошибку на последней попытке в третьем сегменте и не собрал круга, который мы сегодня заслуживали. Это досадно, я извиняюсь перед командой. Я хотел поставить машину на решётке максимально высоко, но такие вещи случаются, когда ты пытаешься выжать максимум.
Завтра мы стартуем не там, где хотели, из-за штрафа, который разочаровывает. Но я уверен, что у нас хороший шанс продвинуться вперёд и набрать какие-то очки. Наш темп был многообещающим, так что с нетерпением жду воскресенья. Мне нравится трасса, и мы будем готовы использовать любую возможность», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».
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