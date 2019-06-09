Грожан прокомментировал вылет из Q2 после аварии напарника

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал тот факт, что он занял в квалификации Гран-при Канады 15-е место из-за аварии своего партнёра по команде Кевина Магнуссена.



«Вновь мне не слишком везло. Это был непростой день. В третьей практике у нас было сломано заднее антикрыло, из-за чего мы подошли к квалификации, ещё не использовав сегодня „софт“. Первый сегмент прошёл нормально, затем во втором я выбрал абсолютно агрессивную стратегию с одним быстрым кругом в попытке. На первой попытке я заблокировал колёса в шестом повороте, так что не смог закончить круг. Ну а вторая попытка была прервана красными флагами. Возможно, нам стоило действовать более консервативно, либо я должен был попросить об этом, но я был доволен вариантом с одним кругом. В общем, немного досадно. Не знаю, удалось бы нам пройти в третий сегмент, но, возможно, мы бы оказались сразу за пределами топ-10. Это была бы хорошая позиция для воскресенья», — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».

Магнуссен: вероятно, мы завтра будем стартовать с пит-лейна. Жаль команду