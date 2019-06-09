Феттель перепутал слова и назвал Хэмилтона красивым

8 июня в Монреале состоялась квалификация Гран-при Канады. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, а второе место досталось лидеру чемпионата, гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. После завершения сессии представители топ-3 приняли участие в традиционной пресс-конференции. Общение пилотов с прессой было отмечено забавным эпизодом.

Себастьян Феттель, описывая работу Хэмилтона на автодроме в Монреале, хотел использовать слово «искусный» (handy — англ.), но вместо этого назвал британца красивым (handsome — англ.).

«Я не был уверен, улучшит ли Льюис время в ходе последней попытке. Обычно он достаточно красив, достаточно хорош на этой трассе», — приводит слова Феттеля Sky Sports.

В ответ Хэмилтон поблагодарил Себастьяна за комплимент.