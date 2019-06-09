Леклер избежал наказания за нарушение во втором сегменте квалификации ГП Канады
8 июня в Монреале прошла квалификация Гран-при Канады Формулы-1. После завершения сессии стюарды изучили эпизод, случившийся с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером. В ходе второго сегмента сессии монегаск объехал ограничительный столбик справа, а не слева.
Таким образом, он нарушил правила ФИА относительно возвращения на трассу в девятом повороте.
Рассмотрев ситуацию, стюарды приняли решение аннулировать время быстрого круга Леклера во втором сегменте квалификации, сообщает пресс-служба ФИА. Но это никак не повлияет на расстановку сил на стартовой решётке, Шарль примет старт с третьей позиции.
В ФИА также отметили, что за подобное нарушение в гонке пилотам будет назначаться штраф в виде прибавки времени.
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