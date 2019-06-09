Сайнс сообщил, что на его штрафе настояли Албон и «Торо Россо»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс, показавший в квалификации девятый результат, после сессии был оштрафован на три позиции. Испанцу вменили блокировку пилота «Торо Россо» Александера Албона во втором повороте. Сайнс отметил, что в «Торо Россо» настаивали, чтобы ему выписали штраф.

«В „Торо Россо“ настаивали на том, чтобы мне дали штраф. Я обогнал Албона во время быстрой попытки в последней шикане. Следующий круг он начал совсем рядом со мной. У меня попросту не было времени уйти с его пути. Так что, к сожалению, я немного помешал ему.

Но это была только первая попытка Албона и в итоге он прошёл во второй сегмент. После квалификации я слышал как он говорил журналистам, что инцидент на него не повлиял. Но потом он пошёл к стюардам и вместе с командой они начали настаивать на моём штрафе. Так что это был не лучший способ завершить в целом неплохой день. Думаю, наказание было слишком жёстким. Это был инцидент, за который я попросил прощения у всей команды и у Албона. Но в конечном итоге всё это стоило мне трёх мест", — приводит слова Сайнса RaceFans.

