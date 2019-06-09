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Марко опасается, что Ферстаппен может покинуть «Ред Булл»

Марко опасается, что Ферстаппен может покинуть «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что испытывает опасения относительно будущего Макса Ферстаппена в австрийской команде. Функционер дал понять, что полностью исключать уход голландца нельзя.

«Конечно, переживаю, что Макс может уйти. На данный момент в чемпионате существует только одна команда, способная побеждать. Мы же сделали шаг назад, даже невзирая на то что нам удалось прибавить в скорости», — приводит слова Марко GrandPx.

Ферстаппен выступает в составе «Ред Булл» с 2016 года. За это время он одержал с командой пять побед. Нынешний сезон у Макса пока самый успешный в карьере. На данный момент в его активе 78 очков, что позволяет занимать четвёртое место в общем зачёте.

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