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Кубица пожаловался, что болид «Уильямса» неуправляем

Кубица пожаловался, что болид «Уильямса» неуправляем
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица в очередной раз пожаловался на работу болида команды, назвав его неуправляемым.

«Не знаю, почему это снова происходит, но нам нужно понять причины, потому что всё это случается слишком часто. У нас нет сцепления, шины скользят, причём как передние, так и задние. Борюсь за то, чтобы просто остаться на трассе. Это ставит меня в затруднительное положение. Когда машина начинает слишком скользить, то становится просто неуправляемой. Не думаю, что дело в настройках. Это случается слишком часто», — приводит слова поляка Sports Mole.

На сегодняшний день поляк остаётся единственным пилотом, кто проиграл все квалификации напарнику по команде. За шесть предыдущих гонок Кубица не набрал ни одного очка.

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