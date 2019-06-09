Риккардо надеется опередить пилотов «Ред Булл» в гонке Гран-при Канады

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо считает, что у него есть шансы сдержать соперников «Ред Булл» и финишировать на Гран-при Канады в топ-5. Австралиец примет старт с четвёртой позиции, следом за ним на стартовой решётке расположится Пьер Гасли, а Макс Ферстаппен начнёт гонку с девятого места.

«У меня есть шанс. Не знаю, как будет выглядеть „Ред Булл“ в гонке. Если у нас будет приличный гоночный темп, даже учитывая наш уровень, мы сможем сдержать „Ред Булл“. Конечно, на этой трассе можно обгонять, но это не так легко. Если смогу удерживать хороший темп и сохранить при этом шины, у нас будет шанс остаться в топ-5.

После нескольких кругов «софт» начнёт исчезать и гонка будет строиться на «медиуме». Нам нужно действовать умно и совершить пит-стоп в нужное время. Знаю, что Гасли также стартует на «софте», но Боттас начнёт гонку на «медиуме». Старт получится весёлым", — приводит слова Риккардо Autosport.