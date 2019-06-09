«Мерседес» и «Ред Булл» поспорили насчёт возвращения прошлогодних шин «Пирелли»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прозрачно намекнул, что поставщик шин командам Формулы-1 «Пирелли» и команда «Мерседес».

Марко заявил, что все команды кроме «Мерседеса» испытывают проблемы с новой резиной и напомнил, что именно «Мерседес» настоял на изменении площади покрытия шин, так как прежде немецкая «конюшня» сталкивалась с проблемами в работе шин.

Глава «Мерседеса» Тото Вольф раскритиковал «Ред Булл» за такие выпады, отметив, что разные команды реагируют на изменения не одинаково.

«Каждый год мы получаем новые шины от „Пирелли“. Иногда кто-то получает понимание их работы быстрее, а кто-то медленнее. Как честные участники чемпионата мы пытаемся достигнуть максимума из того, что нам дают. Перед „Пирелли“ поставили сложнейшую задачу, попросив их разработать шины, которые будут изнашиваться быстрее. Как только они выполнили её, команды стали просить резину, которая бы выдерживала дольше.

Думаю, нам следует защитить и поддержать „Пирелли“. Компания работает, чтобы дать шины, подходящие для всех. Это то, что мы будем делать и мы не позволим отвлекаться себе на посторонние заявления», — приводит слова Вольфа Autosport.