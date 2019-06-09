Феттель: чтобы победить, «Феррари» нужна будет идеальная гонка

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями о шансах команды на победу в ходе Гран-при Канады. По словам немца, невзирая на старт с поула, для завоевания первого места «Скудерии» потребуется идеальная гонка.

«Очевидно, была причина, по которой мы смогли завоевать поул. Гонка будет очень близкой, но мы знаем наши сильные и слабые стороны. Мы достаточно быстры на прямых, и нас сложно обогнать. С точки зрения темпа нас с соперниками разделяет не так много, чтобы победить, нам потребуется идеальная гонка.

Гонка будет длинной, и произойти может всё что угодно. Хорошо, что нам не придётся стартовать на «софте». В нынешнем сезоне нас много критикуют. Иногда критика справедливая, иногда — нет, но что есть, то есть. Главное, мы продолжаем работать и добились такого результата, как в квалификации в Монреале", — приводит слова немца GPToday.