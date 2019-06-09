Росберг: поул Феттеля доказал, что у «Феррари» ошибочная концепция шасси

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг полагает, что победа пилота «Феррари» Себастьян Феттеля в квалификации Гран-при Канады лишь свидетельствует о том, что в «Скудерии» ошиблись с концепцией развития машины.

«Победа Феттеля доказала ошибочность концепции болида „Феррари“, их машина создана лишь для высокоскоростных трасс. Нужно понимать, что „Мерседес“ построил болид, который подходит для среднестатистических треков. Что-то между Монако и Монреалем. Трасса в Монако очень медленная, а в Монреале всё наоборот. Необходимо разрабатывать именно такую машину, потому что в среднем она идеально подходит для всех остальных трасс.

Стало очевидно, что концепция «Феррари» неверна. Как только машина выезжает на скоростной трек она сразу же становится первой. Но в календаре чемпионата всего две такие трассы — в Монреале, и в Монце. На остальных автодромах «Феррари» будет сталкиваться с трудностями. Команде нужно менять всю концепцию", — приводит слова немца GPblog.



