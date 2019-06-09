В «Пирелли» не рекомендуют строить бэнкинг на трассе «Зандфорт»

В 2020 году в календарь Формулы-1 впервые за долгое время вернётся гонка Гран-при Нидерландов. На автодроме «Зандфорт» уже сейчас полным ходом готовятся к проведению этапа. Одна из инициатив по реконструкции предполагает превращение последнего поворота в 18-градусный бэнкинг.
Глава автоспортивного подразделения «Пирелли» призывает организаторов Гран-при Нидерландов отказаться от этой инициативы.
«Это будет большим вызовом и я бы предпочёл, чтобы на трассе не было бэнкинга. Его появление будет повышать нагрузку на шины, это обяжет нас повысить минимальное давление, чтобы резина была способна выдержать. Проблема в том, что для остальных участков трассы минимальное давление в шинах окажется слишком высоким. Тогда командам придётся искать баланс между бэнкингом и остальной частью трека. Это будет не так легко сделать», — приводит слова Изолы RaceFans.
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