Перес встал на защиту Стролла
Мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес встал на защиту своего партнёра по команде, канадского гонщика Лэнса Стролла, отец которого в прошлом году выкупил команду «Форс Индия», которая в дальнейшем и превратилась в «Рейсинг Пойнт».
«Лоуренс Стролл хочет, чтобы его сын был успешным, это хорошо и для меня, потому что он предоставляет мне необходимые ресурсы. Лэнс — нормальный парень, нормальный пилот и он очень много работает», — приводит слова Серхио Переса DPA.
Напомним, что ранее бывший пилот IndyCar Алекс Тальяни отметил, что Лэнс Стролл находится в Формуле-1 исключительно благодаря деньгам своего отца, и, что если бы не Стролл-старший, то Лэнс уже давно покинул бы «Королевские гонки».
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