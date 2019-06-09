На машине Хэмилтона обнаружили утечку в гидравлической системе

После квалификации Гран-при Канады на болиде «Мерседес» Льюиса Хэмилтона была обнаружена утечка гидравлической жидкости, сообщает Motorsport. По информации источника, команде пришлось в воскресенье утром снять с болида Хэмилтона днище и двигатель, тчобы обнаружить причину проблемы.



Стоит отметить, что по правилам закрытого парка команда имеет право разобрать болид, чтобы устранить техническую неисправность, при этом Хэмилтон сохранит свою стартовую позицию. По информации из стана команды, механики нашли причину проблемы и сейчас занимаются сборкой болида.



Напомним, что Хэмилтон занял вторую позицию по итогам квалификации, уступив пилоту «Феррари» Себастьяну Фtттелю. Напарник Хэмилтона Валттери Боттас остался только на шестой позиции.