«Мерседес» не станет «душить» новые двигатели после проблем у Стролла

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подчеркнул, что проблемы Лэнса Стролла с новым двигателем немецкого концерна никак не повлияли на работу силовых установок на других болидах.



«Для нас проблемы со второй версией силовой установки на болид Лэнса Стролла стали неожиданностью. Но мы работали с этими двигателями на динамометрах и верим в данные, которые мы получили. Нельзя отказаться от них или запустить иначе — крайне сложно изменить принцип работы двигателя.



Разумеется, мы не довольны проблемами Стролла и «Рейсинг Пойнт», которые пропустили полноценный сеанс свободных заездов, потому что двигатель просто сломался. Нам нужно понять причины произошедшего, но в целом я рад, что мы смогли представить новую спецификацию мотора и продолжаем изучать новые силовые установки с каждым пройденным километром», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.