Леклер: не люблю политические игры

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что ему неинтереcны политические игры.



«Мне неинтересна политика и меня всё устраивает в «Феррари». Я делаю свою работу на трассе и я доволен этим. Поддержка команды и тиффози? Говорите об этом вы, а не я. Но мне и правда комфортно. Я не люблю политические игры, я ненавижу подобные действия, потому что это не мой стиль.



Я не буду дружить с кем-то только потому, что это выгодно для меня. Я предпочитаю естественные взаимоотношения. Гонка в Бахрейне и правда укрепила мои позиции. Теперь меня стали больше уважать, потому что я доказал, что я способен выступать на высоком уровне. Но иерархия свойственна такой команде, как «Феррари». Очевидно, что Себастьян — пилот номер один с его опытом и четырьмя титулами», — приводит слова Леклера L'Equipe.